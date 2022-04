Nella notte di martedì 19 aprile, l’attrice di 35 anni Ludovica Bargellini è morta in un grave incidente stradale. Gli inquirenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma soprattutto per capire come abbia perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

In tanti sono rimasti sconvolti da questo episodio così straziante ed improvviso. Nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così terribile per la donna.

Era piena notte e l’attrice e costumista Ludovica Bargellini si trovava sulla strada Cristoforo Colombo, a bordo della sua Lancia Y, a Roma. Tuttavia, nei pressi dell’incrocio con via Grotta, è avvenuto il dramma.

Molto probabilmente per un colpo di sonno, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Dopo esser uscita fuori strada, ha finito la sua corsa scontrandosi contro un palo. L’incidente sembra essere avvenuto autonomamente e non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

I passanti sono stati i primi a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e ai sanitari. L’attrice è rimasta incastrata nelle lamiere della macchina, infatti per liberarla sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

I pompieri per tirarla fuori hanno usato le cesoie ed un divaricatore. Però le condizioni della 35enne sono apparse disperate sin da subito. Infatti è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo al Policlinico di Tor Vergata.

Chi era l’attrice Ludovica Bargellini

La donna era nata e cresciuta a Pistoia, ma si era trasferita alla Capitale ormai da diverso tempo. Aveva studiato al Centro sperimentale di cinematografia ed anche al Teatro Azione.

Alla fine si è anche specializzata nella scuola di recitazione di ‘Jenny Tamburi’. Grazie a questi studi, è riuscita ad intraprendere la sua carriera nella televisione e nel cinema.

Oltre ad aver recitato nella serie tv “The Youg Pope”, di Paolo Sorrentino, ha avuto anche altri ruoli importanti in pellicole come: ‘Palato Assoluto’, ‘Non c’è Tempo Per gli Eroi’ ed anche ‘Dylan Dog Vittima degli Eventi’.