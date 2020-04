E’ morta Patricia Millardet, la famosa Silvia Conti della serie tv “La Piovra”. Si è spenta la famosa attrice francese Patricia Millardet, a seguito di una crisi cardiaca.

È soltanto di poche ore fa la triste notizia della morte della famosa attrice francese Patricia Millardet, conosciuta per la sua interpretazione del giudice Silvia Conti, nella serie tv “La Piovra”. L’attrice è morta all’interno della struttura sanitaria San Camillo di Roma, dove era stata ricoverata. Si è spenta per sempre a seguito di una crisi cardiaca, all’età di 63 anni, compiuti lo scorso mese.

Prima di Silvia Conti, l’attrice ha recitato in diversi film e la sua carriera è iniziata con la romantica pellicola “Il tempo delle mele 2“. In seguito è stata anche la protagonista della fiction “Il bello delle donne”.

Tutti però la ricordano per la sua interpretazione del magistrato Silvia Conti nella serie tv “La Piovra”, insieme al commissario Cattani, interpretato dall’attore Michele Placido.

Nell’anno 2002, Patricia Millardet è entrata in uno stato di depressione, tanto che nel 2004 era inziata a girare la voce che si fosse suicidata. Una notizia smentita poi dalla stessa attrice.

Patricia ha spiegato ciò che realmente era accaduto. Il produttore della serie TV “Il bello delle donne”, le aveva chiesto di dimagrire, per poter interpretare il suo ruolo nella terza stagione, ma invece andata in vacanza, Patrizia era ingrassata di 3 kg, così decise di smettere di mangiare e di fare attività fisica. Un giorno si è sentita male ed è svenuta. A casa sua si sono presentate le forze dell’ordine e l’ambulanza e da quel momento è nata la falsa storia del tentato suicidio.

Negli anni successivi la nota attrice ha continuato a recitare, in ruoli meno importanti, finché non è stata ricoverata al San Camillo di Roma e si è spenta in seguito ad una crisi cardiaca.

La notizia della sua morte ha lasciato la tristezza nel cuore degli italiani e di tutto il mondo, che la ricordano per la sua bellezza e per il suo talento.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio e di addio.