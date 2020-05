È morto Fred Willard, noto attore di Beautiful e di Modern Family

È morto il famoso attore Fred Willard, molto conosciuto per la sua interpretazione di John Forrester, nella famosa soap opera statunitense Beautiful, trasmessa in circa 100 paesi e seguita dal mondo intero. L’attore si è spento all’età di 86 anni, dopo una lunga e gratificante carriera. È stata sua figlia a dare la triste notizia alle testate giornalistiche:

“Mio padre è morto in pace la scorsa notte, alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e rendere felici tutti noi, fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto. Ci mancherà per sempre”.

Fred Willard era molto famoso anche per la sua interpretazione nella simpatica serie Modern Family. L’attore è rimasto senza padre all’età di 12 anni e la sua carriera è iniziata grazie ad una compagnia teatrale.

Il primo importante ruolo lo ha avuto nel 2010, come il protagonista Phil Dunphy, nella serie tv Modern Family. Tra il 2014 e il 2015, è entrato a far parte degli attori di Beautiful, nella parte di John Forrester, per poi uscire di scena un anno dopo.

Negli anni successivi ha lavorato su Netflix e in altre serie come Space Force.

Tutti lo ricordano come un attore divertente e un uomo fantastico. Il mondo del cinema è in lutto, perché con lui è scomparso un importante pezzo del mondo dello spettacolo.

Il noto attore si è sposato nel 1968 con Mary Lovell, morta lo scorso 12 luglio 2018. Dalla loro relazione è nata, nel 1969, Hope.

Anche la famiglia Modern Family, ha espresso il suo dolore, con un Twitter:

It was an honor having the legendary Fred Willard be a part of our #ModernFamily. Thank you for all the laughs 🧡🧡🧡 We will miss you and we love you. pic.twitter.com/n6YUKW16se

— Modern Family (@ModernFam) May 16, 2020