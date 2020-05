View this post on Instagram

‘Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire … speciale?” Io e Marley Credo che questo film abbia fatto piangere tutti, anche i più impavidi. Vero? 🤷‍♀️ ❤️❤️❤️ Ciao Saphi! Ovunque tu sia adesso amore mio, STAI ATTENTA AI CARLINI! 😄 In questi mini video vi presento Stanlio ed Ollio. Franco e Ciccio. Il diavoletto e l’acqua Santa.