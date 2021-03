Mondo del cinema a lutto: il famoso attore è morto per complicanze avute durante un intervento

Il mondo del cinema internazionale è a lutto. L’atro ieri, martedì 23 marzo 2021, nella sua villa di Santa Rosa in California, si è spento il noto attore statunitense George Segal. Aveva 87 anni e se ne è andato per delle complicazioni avute dopo un intervento di By pass al cuore. Ad annunciarlo ci ha pensato sua moglie Sonia Schultz Greenbaum, con la quale era sposato da 25 anni.

Una carriera costellata di grandi interpretazioni, sia cinematografiche che televisive, che lo hanno portato a ricevere delle onorificenze e dei riconoscimenti di altissimo livello.

Ad annunciare la sua morte ci ha pensato sua moglie Sonia, la donna che gli è stata accanto negli ultimi 25 anni e non lo ha mai lasciato fino al suo ultimo respiro.

Intervistata da un’emittente americana, Sonia Schultz Greenbaum ha dichiarato che il decesso è avvenuto a causa di alcuni problemi avuti durante un intervento di by pass cardiaco.

Vita e carriera di George Segal

George Segal è nato il 17 febbraio del 1934 in una piccola cittadina dello stato di New York. Dopo i primi studi, si iscrive alla Columbia University, dove si laurea ion arte della recitazione e della musica.

Sebbene sia riuscito a firmare subito un contratto con la Columbia Pictures, una delle maggiori case cinematografiche d’America, i suoi primi lavori saranno soltanto della parti marginali in alcuni film.

Il primo importante ruolo da protagonista avviene nel successivo 1965, quando recita nel film di successo “Qualcuno da odiare“.

L’anno successivo, nel 1966, arriva a toccare forse quello che sarà il punto massimo della sua carriera. Grazie alla sua interpretazione nel film “Chi ha paura di Virginia Wolf?“, ottiene una prestigiosissima nomination all’Oscar.

Da quel momento, per l’attore sarà un susseguirsi di film di grandissimo successo, che lo porteranno a vincere anche due Golden Globe.

Dopo il grande successo al cinema, verso la fine degli anni 90 George Segal decide di sperimentare le sue capacità di interprete anche nel piccolo schermo. Molte delle sue parti in alcune serie tv saranno particolarmente apprezzate dal grande pubblico.

L’ultimo lavoro a cui ha preso parte, lo ha visto vestire i panni del nonno George Solomon nella serie tv “The Goldbergs“.

Nel giorno di San Valentino del 2017, il suo nome è stato impresso per sempre sulla prestigiosissima Walk of Fame di Hollywood