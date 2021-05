Una vera e propria tragedia quella in cui è stato coinvolto un giovane atleta paralimpico di 27 anni. Il suo nome è Gioacchino Fittipaldi ed è stato investito nel pomeriggio di giovedì 20 maggio a Rozzano, nella zona di Milano, mentre si allenava con la sua handbike. Un incidente molto simile a quello capitato al suo mentore, Alex Zanardi. L’atleta, infatti, fa parte del team Obiettivo 3 di Alex Zanardi.

Gioacchino Fittipaldi è un giovane atleta paralimpico di 27 anni che nel pomeriggio di giovedì 20 maggio ha subìto un grave incidente. Infatti, mentre si allenava con la sua handbike a Rozzano, in provincia di Milano, il 27enne è stato investito da un camion.

La tragedia si è consumata attorno alle ore 16:30 all’altezza di una rotonda. Sembra che il conducente del camion che ha investito il giovane atleta non si sia accorto della presenza del 27enne sulla strada. Dunque le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare.

Tempestivo è stato l’intervento, in ambulanza e in elicottero, dei soccorsi i quali hanno provveduto al trasporto in ospedale del giovane atleta 27enne le cui condizioni sembrano essere molto gravi. Gioacchino Fittipaldi è stato trasportato con codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano. Attualmente il 27enne è ricoverato con gravi traumi al torace e alle braccia.

Tragedia a Rozzano, il sogno di Gioacchino Fittipaldi

Originario di Lagonegro, in Basilicata, Gioacchino Fittipaldi vive a Milano dove si è laureato in Economia e Finanza presso l’Università Bocconi. Un incidente in motorino avvenuto nel 2017 ha provocato la paralisi del giovane. Da quel momento in poi Gioacchino è diventato un atleta paralimpico, partecipando anche a molte gare.

Entrato nel team Obiettivo 3 di Alex Zanardi, il suo sogno più grande è quello di poter partecipare alle paralimpiadi di Tokyo. Con la speranza che Gioacchino possa riprendersi al più presto dal brutto incidente che lo ha colpito in modo da realizzare il suo sogno più grande.