È accaduto lo scorso novembre, ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Si è spento l’attore Buddy Duress, star del film Good Time, nel quale aveva recitato accanto al noto attore Robert Pattinson. Aveva soltanto 38 anni.

L’annuncio è stato pubblicato sulla rivista People, dopo che è stata resa nota dal fratello di Buddy Duress. Christopher Stathis ha rivelato che l’attore è scomparso lo scorso novembre a seguito di un arresto cardiaco, causato da un cocktail di farmaci.

Tantissimi i colleghi del mondo dello spettacolo, che dopo aver appreso la notizia hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia e condiviso dolci ricordi con la star. Duress è diventato famoso dopo aver recitato nel film Good Time accanto alla star di Twilight, Robert Pattinson.

Tra i tanti messaggi pubblicati sul web, c’è quello del regista Karales:

Era un vero tesoro, Buddy Duress è stata senza dubbio una delle persone più divertenti che io abbia mai incontrato. Le sue storie non avevano rivali. Ricordo di averlo visto nel 2017, in Good Time e di aver detto: ‘Questo è ciò che deve essere il futuro della recitazione’. Ha portato sullo schermo una certa autenticità e carisma che non si vedono più. Era un sogno inserirlo nella Mass State Lottery e mi sento privilegiato di essere stato il suo direttore e suo amico.

I problemi di Buddy Duress e la recitazione

Buddy ebbe, anche in passato, problemi con la legge e con la droga. Proprio la rivista People ha rivelato che nel 2013 l’attore venne arrestato per aver saltato un programma di ricovero per l’abuso di farmaci. Rimase recluso per un anno e, quando venne rilasciato, lo sceneggiatore di Good Time lo contattò per chiedergli di scrivere un diario sul tempo che aveva trascorso in quella prigione. E usò le sue parole proprio per il film, al quale prese poi parte anche lo stesso Duress. Proprio il ruolo accanto a Robert Pattinson gli aprì altre strade nel mondo dello spettacolo. Recitò in altri film come The Mountain e The Great Darkened Days.