Dopo mesi di trepidante attesa e un travaglio tutt’altro che semplice, Roberta Mercurio e il suo compagno, il calciatore del Benevento Luca Caldirola, hanno potuto finalmente tenere tra le braccia il frutto splendido del loro amore. È nata la loro prima bambina, si chiama Camilla ed è già la gioia immensa della meravigliosa coppia.

Dopo 41 settimane di gravidanza e un lungo travaglio, al quale ha assistito con coraggio e amore lo stesso neo papà, la piccola Camilla è finalmente venuta alla luce, lo scorso martedì 22 giugno.

A dare l’annuncio, qualche ora dopo il parto, ci ha pensato direttamente l’ex concorrente di Temptation Island. La neo mamma ha pubblicato una fantastica foto della manina della sua piccola e ha provato ad esprimere a parole l’immensa gioia per quello che lei stessa ha definito come un dono.

View this post on Instagram

Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Luca, Amore Mio, per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente.