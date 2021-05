Gioia infinita per una delle famiglie più famose e seguite d’Italia. Melory Blasi, sorella minore della ben più conosciuta Ilary, ha partorito la sua prima bambina. Tutti, compresi zia Ilary e zio Francesco, erano trepidanti nell’attesa che arrivasse la loro terza nipotina. La piccola Jolie è nata lo scorso 25 aprile ma soltanto ieri è arrivato l’annuncio sul profilo Instagram della neo mamma.

Credit: meloryblasi – Instagram

I tantissimi follower non solo di Melory, ma anche di Ilary, attendevano questo annuncio con ansia. L’annuncio alla fine è arrivato, anche se alcuni giorni dopo la nascita dell’ultima femminuccia della famiglia Blasi.

Jolie, infatti, è venuta al mondo lo scorso 25 aprile, ma soltanto ieri è apparsa la sua prima foto sul noto social network. A pubblicarla, naturalmente, la neo mamma Melory.

Nello scatto si vede la manina della nuova arrivata che stringe quella più grande di sua mamma. Nell’angolo in alto a destra si intravede anche il meraviglioso musetto della piccola. A corredo della bellissima istantanea, mamma Melory ha aggiunto:

25/04 sei arrivata tu 🎀 amore nostro grande 🎀 Benvenuta al mondo Jolie

A donarle la gioia di una figlia è stato Tiziano Panicci, l’uomo con cui è legata da tantissimi anni e con il quale è sposata dal 2017.

La piccola Jolie ha trovato ad aspettarla ben 5 cuginetti. Cristian, Chanel e Isabel, figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, e Stella e Nicole, figlie di Silvia, la più grande delle tre sorelle Blasi.

Melory Blasi e l’annuncio della gravidanza

L’annuncio della gravidanza di Melory era arrivato a fine dello scorso novembre, sempre sul suo account Instagram. Una foto che immortalava la prossima neo mamma con un pancino appena visibile e il prossimo neo papà che le da un bacio.

Credit: meloryblasi – Instagram

La notizia era stata confermata anche dala nota sorella Ilary, che intervistata a Verissimo aveva confermato che la famiglia Blasi si stava per allargare.

Sempre su Instagram, Melory Blasi aveva annunciato anche quale sarebbe stato il colore del fiocco.

La sorella minore della show girl, che non orbita nel mondo dello spettacolo ma che lavora in uno studio medico, aveva però mantenuto il segreto per quanto riguardava il nome scelto per la nascitura.