Dopo la paura per l'operazione al cuore subita a inizio anno, Gabry Ponte abbraccia la sua prima figlia

Dopo alcuni mesi pieni di trepidante attesa per la gravidanza di sua moglie e di ansia e paura per il delicato intervento al cuore che ha subito, Gabry Ponte ora è finalmente felice al 100%. Merito di tutto questo, in gran parte, è della piccola Alice. La piccola è nata il primo giugno scorso e gode di ottima salute.

A dare l’annuncio sui social ci ha pensato proprio il neo papà, che ha pubblicato due bellissime foto di lui che tiene in braccio la sua bambina appena nata. Il post è comparso sul suo profilo soltanto ieri e in meno di 24 ore ha già raggiunto un numero incredibile di cuoricini e commenti. Tutti, fan e colleghi del mondo della musica, completamente entusiasti per la buona notizia data dal loro beniamino e collega.

Credit: gabryponte – Instagram

Nella didascalia delle foto non si legge molto, se non che la bimba si chiama Alice. In una delle foto, invece, si possono leggere la data e l’ora della nascita (Alice è nata alle 13:49 del primo giugno scorso) e il suo peso. La bimba è pesata circa 3 chilogrammi.

Se il dj ha già mostrato al mondo il dolce viso della sua prima figlia, continua a mantenere un certo segreto su chi sia la mamma della bimba. È sempre stato il neo papà a pubblicare aggiornamenti sulla gravidanza e sulla nascita, ma in nessun caso ha lasciato intravedere o ha nominato la sua compagna.

Gabry Ponte e l’operazione al cuore

Come anticipato, gli ultimi mesi di Gabry Ponte non sono stati del tutto sereni. A inizio anno aveva annunciato sempre su Instagram che avrebbe dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore. Il musicista aveva scritto che, per una strana ironia della sorte, il suo cuore non batteva a tempo.

Qualche giorno dopo, sempre sui social, Gabry aveva pubblicato un’ulteriore foto che lo inquadrava sul letto d’ospedale, ma questa volta dopo aver subito l’operazione.

Con l’occasione il deejay di fama mondiale ha voluto rassicurare tutti, dicendo che l’intervento era andato benissimo e che sarebbe tornato presto in ottima forma.

Credit: gabryponte – Instagram

Ora le sue condizioni sono decisamente migliorate. Il suo cuore è stato sistemato e si è anche riempito di gioia per la nascita della piccola Alice.