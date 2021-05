Dopo lo spavento dell'operazione e la gioia per la notizia della gravidanza, Gabry Ponte svela anche il colore del fiocco

Un anno davvero pieno di emozioni quello di Gabry Ponte. Il Dj di fama internazionale, a gennaio, aveva tenuto tutti i suoi fan con fiato sospeso per un’operazione al cuore, che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. Poi, a marzo, la bella notizia della gravidanza della sua compagna. Ieri, sempre su Instagram, il musicista ha annunciato al mondo che quella che verrà al mondo tra qualche mese, sarà una bella femminuccia.

Credit: gabryponte – Instagram

D’altronde lo aveva scritto proprio lui: “Quante emozioni quest’anno“. Ed effettivamente è proprio così.

Dopo la paura e lo spavento per un problema al cuore, il dj ha ricevuto una delle notizie più belle che possano capitare ad un uomo. Quella di diventare papà per la prima volta.

Lui non ama affatto vivere e raccontare la sua vita privata in pubblico. Basti pensare al fatto che è tuttora ignoto chi sia la sua compagna di vita e mamma del suo primo figlio in arrivo.

Credit: gabryponte – Instagram

A Fine marzo, però, Gabry Ponte ha voluto gridare al mondo che ben presto sarà papà. Lo aveva fatto pubblicando una sua foto che lo ritraeva sorridente e fiero del mostrare la prima ecografia.

Oggi, quel viso è tornato di nuovo. E questa volta, invece che l’ecografia, Ponte mostra un minuscolo calzino rosa. Dettaglio abbastanza eloquente che svela di che colore sarà il fiocco al momento della nascita.

Gabry Ponte e l’operazione al cuore

Come anticipato, l’inizio anno di Gabry Ponte è stato tutt’altro che sereno. Sicuramente molto meno sereno di quanto lo sia adesso.

A gennaio aveva lasciato tutti i suoi milioni di fan da tutto il mondo con il fiato sospeso, annunciando loro che il suo cuore aveva un problema che doveva essere risolto con un intervento chirurgico.

Ciao, devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo.

Qualche giorno dopo, sempre tramite i canali social, il dj e musicista aveva anche provveduto a tranquillizzare tutti. L’operazione è fortunatamente andata bene e tutto si è risolto per il meglio.