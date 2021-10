È nata la piccola Dea. Flavio Zerella e Nunzia Sansone sono diventati genitori per la prima volta. L’annuncio è arrivato sul profilo social dell’ex volto di Temptation Island. Il neo papà ha pubblicato una dolcissima foto della manina della nuova arrivata mentre stringe il suo dito.

Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi amo.

Il pubblico italiano ricorda la coppia per la loro partecipazione alle edizioni 2018 e 2019 di Temptation Island, il noto e seguitissimo programma televisivo.

Nei scorsi mesi, i due avevano annunciato la bellissima notizia della gravidanza e del matrimonio e poi avevano anche annunciato, con dolcissimi post su Instagram, il colore del fiocco e la scelta del nome per la futura nascitura. Oggi Dea è arrivata a coronare il loro amore e a portare gioia e felicità nella vita di Flavio Zerella e Nunzia Sansone.

Un parto andato benissimo, come la stessa coppia ha raccontato.

Flavio Zerella e Nunzia Sansone e la scelta del nome Dea

Dopo aver comunicato ai loro numerosi fan il nome scelto per la loro bambina, in molti hanno domandato ai due ex volti televisivi se ci fosse un motivo dietro alla scelta Dea. I due futuri genitori hanno spiegato che il nome Dea, in latino, indica una divinità femminile e che spesso viene usato come diminutivo del nome Dorotea.

Flavio Zerella ha partecipato all’edizione di Temptation Island del 2018. È uscito dal programma insieme a Roberta, con la quale si è poi lasciato nel mese di dicembre del successivo anno. Nunzia Sansone ha invece partecipato all’edizione del 2019 con il fidanzato Arcangelo Bianco. Lo aveva perdonato nonostante un bacio con una delle tentatrici, ma alla fine è stato lo stesso uomo a decidere di mettere fine alla relazione.

Oggi i due sono felici e stringono tra le loro braccia il frutto del loro amore.

