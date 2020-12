Dopo aver annunciato la notizia della gravidanza, Melory Blasi ha svelato anche cosa c’è nel suo pancino. La sorella della nota show girl e conduttrice Ilary Blasy e cognata dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, vive la sua vita lontana dalle luci dei riflettori, ma è molto attiva e seguita sui social network.

Infatti, tempo fa, ha scelto di dare la lieta notizia della gravidanza con un dolce scatto pubblicato sul suo account Instagram. Nella foto era ritratta Melory con il pancione in evidenza, mentre suo marito Tiziano Panicci lo bacia teneramente.

Anche questa volta, la coppia ha deciso di condividere la scoperta del genere del loro primo bebè, pubblicando un simpatico e tenero video su Instagram. Nel filmato i due tengono in mano un grande palloncino nero, sul quale sono raffigurati tanti punti interrogativi. Ad un certo punto, Tiziano afferra un grande spillo e lo scaglia verso il palloncino, facendolo esplodere. In cielo volano tanti palloncini rosa. È così che i due innamorati hanno rivelato di aspettare una bella bambina.

Chi è Melory Blasi

Conosciuta per essere la sorella della più nota Ilary, Meloru Blasi ha scelto di vivere fuori dal mondo televisivo e dello spettacolo. Si è laureata in Ortottica e Assistenza Oftalmologica a Roma, e oggi lavora in uno studio oculistico.

Grazie alla notorietà di sua sorella, si è conquistata una discreta popolarità sui social. Infatti il suo account Instagram conta 29 mila follower. Nel luglio del 2017, ha coronato l’amore che lo lega con Tiziano Panicci, sposandolo.

Ilary e Francesco Totti non hanno ancora commentato la notizia, ma non è difficile immaginare quanto possa essere grande la loro gioia nel diventare zii. Proprio il Pupone pubblicò, nel giorno del matrimonio di Melory e Tiziano, un meraviglioso scatto dei neo sposini, augurando loro felicità e prosperità. Proprio quella foto, regalò la popolarità social alla sorella minore di Ilary.

Oltre a Ilary e Melory, c’è una terza Blasi. Si chiama Silvia ed è la più grande delle tre. Così come Melory, anche Silvia non ama essere sotto la luce dei riflettori. Di lei non si hanno molte notizie, a parte il fatto che sia sposata con un uomo di nome Ivan e che vivano insieme nel quartiere EUR della capitale.