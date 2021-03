È nata Nina: la gioia dei due attori

Un amore splendido scoppiato sul set e consolidato negli anni, quello tra Jgor Barbazza e Linda Collini. I protagonisti di Centovetrine, sono diventati genitori per la prima volta da circa un mese e, soltanto dopo la nascita, hanno svelato sesso e nome del bebè arrivato a dare gioia alle loro vite. È una bella femminuccia e il suo nome è Nina.

Lo avevano annunciato un paio di mesi fa durante un’intervista rilasciata a Tv Mia. I due attori avevano raccontato che erano in dolce attesa del loro primo bebè, che aspettavano con molta ansia.

Queste le parole che il neo papà aveva scritto su Instagram circa un mese prima che la sua bambina venisse al mondo.

Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)