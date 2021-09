Una gioia incontenibile per Lorena Cacciatore e per il portiere del Genoa Federico Marchetti: il piccolo Edoardo è finalmente nato

Quella di ieri, lunedì 27 settembre 2021, sarà una data che non verrà mai dimenticata dalla coppia formata dall’attrice Lorena Cacciatore e dal portiere del Genoa Federico Marchetti. I due, infatti, alle 18:36 sono diventati genitori per la prima volta insieme. Nel post pubblicato dalla protagonista di tante fiction televisive, si evince una gioia infinita.

Legati da circa tre anni e da un amore che ha stravolto a entrambi l’esistenza. Lorena e Federico, a luglio scorso, avevano urlato al mondo la loro gioia di diventare genitori. Al settimanale Diva e Donna, l’attrice aveva svelato a tutti i lettori la sua gravidanza, il mese di gestazione in cui si trovava, ma anche il nome e il sesso del bebè che portava in grembo.

Ieri, dopo 9 mesi di trepidante attesa, il fatidico giorno è arrivato. E la coppia non poteva essere più felice di così.

Continua così il periodo felice di Lorena Cacciatore, dopo gli anni bui della sua vita in cui ha sofferto di bulimia. Condizione dalla quale è riuscita ad uscirne, a detta dell’attrice stessa, soltanto grazie al calciatore.

Il post di annuncio di Lorena Cacciatore

L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36. pesa 3,5kg per 54cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo Marchetti, il mio capolavoro. Si è fatto aspettare perché è nato di 41 settimane +2… ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo!

Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo… per la serie “donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire… è proprio così! Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero… grazie a Dio!

Ho scoperto una cosa nuova di me con l’esperienza del parto… pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti e invece no. Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia… il che non ha ugualmente nulla di femminile però mi fa sentire un po’ fiera di me…perché pensavo, seriamente, di essere una cagasotto. Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole.. Sono mamma!

