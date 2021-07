Cicogna in arrivo in casa di Lorena Cacciatore e Federico Marchetti. L’attrice, famosa per la sua partecipazione ne Il paradiso delle signore e ne L’Ispettore Coliandro, e il suo compagno, il portiere del Genoa Federico Marchetti, hanno annunciato di essere in dolce attesa per la loro prima volta insieme.

A dare l’annuncio ci hanno pensato proprio i prossimi neo genitori. L’attrice palermitana ha rilasciato un’intervista a cuore aperto ai giornalisti del settimanale Diva e Donna, nella quale ha esternato tutta la sua gioia di diventare presto mamma.

Ha voluto rendere partecipi i lettori, svelando loro anche il sesso del bimbo e il nome che porterà una volta nato. Sarà un bel maschietto e sui chiamerà Edoardo.

La Cacciatore e Marchetti sono felicemente legati da 3 anni. Hanno infatti festeggiato il loro terzo anniversario di fidanzamento lo scorso 4 luglio. Ed ora, insieme, si apprestano a vivere una delle esperienze migliori che la vita possa donare a due persone che si amano, quella di diventare genitori.

Lorena si trova già al settimo mese di gravidanza e abbraccerà il suo bambino più o meno a fine settembre.

Lorena Cacciatore e la bulimia

Il periodo di infinita gioia di Lorena Cacciatore, arriva dopo uno non particolarmente sereno. Anzi, diremmo quasi che gli anni trascorsi dall’attrice, prima di conoscere Federico, sono stati particolarmente bui.

L’attrice ha raccontato più volte del suo problema con la bulimia. Un dramma dal quale, a detta sua, è riuscita a venirne fuori solo quando ha conosciuto e si è innamorata del portiere del Genoa Calcio. In alcune interviste recenti, ha affermato:

Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Io stavo affrontando un momento molto delicato e difficile. Da allora non ci siamo più lasciati. Prima mi nascondevo, non uscivo ed evitavo gli uomini. Il mio rapporto con il cibo era difficile da gestire. Durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. Mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma.