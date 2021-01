Alessandra Tripoli, la ballerina di Ballando con le stelle, è diventata mamma. Il piccolo Liam è nato poche ore fa e a dare la notizia è stata proprio l’artista, attraverso un post sul suo profilo Instagram. L’emozione dello stringere una nuova vita e allo stesso tempo la paura di un parto in questo difficile momento di emergenza sanitaria:

Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della via e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto, ne di riconoscerti senza averti mai visto. Sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam.