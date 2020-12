Enzo Miccio presenta il suo fidanzato e i fan impazziscono: “È bellissimo!”

Enzo Miccio ha raggiunto la grande notorietà grazie al programma Ma come ti vesti?, andato in onda su Real Time, dove ha cooperato con la simpatica e puntigliosa Carla Gozzi.

Enzo Miccio: ermetico sul privato

La carriera dell’istrionico wedding planner ha così spiegato le ali ed è diventato un volto affermato del piccolo schermo. Eppure, malgrado la popolarità riscossa, si è sempre dimostrato abbastanza riservato per quanto concerne la sfera privata.

La relazione con Laurent

Tuttavia, essendo un personaggio mediatico, non ha potuto, ovviamente, nascondere completamente le frequentazioni. In effetti, agli appassionati del gossip era giunta forte e chiara la notizia di una relazione intrapresa con Riccardo Marenghi, un uomo di cui è dato sapere davvero poco. La love story è durata diversi anni, prima di concludersi nel 2017.

Presto Enzo Miccio ha ritrovato comunque il sorriso con tale Laurent. Anche qui, filtrano pochi dettagli sulla persona in questione. È di origini francesi e risiede a Parigi. Lo stilista non ha mai rivelato né la professione né l’età di colui che gli ha rapito il cuore.

Sorpresa romantica

La scintilla è scoccata mesi fa e il compagno ha desiderato riservare una sorpresa romantica al partner. Un gesto sicuramente dolce che ha commosso Miccio, mentre i fan si sono complimentati con Laurent per la sua bellezza.

Enzo Miccio: l’inaspettato messaggio a Vieni da Me

Il wedding planner era stato ospite a Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana guidata da Caterina Balivo. Allora l’uomo misterioso si era presentato ai telespettatori, lasciando un messaggio per il suo fidanzato. A seguito, Enzo aveva confessato di non aspettarselo. Laurent è una persona particolarmente schiva, è difficile da prendere. Comunque aveva espresso contentezza. Ha sempre cercato di non sbandierare ai quattro venti le sue faccende private. Entrambi hanno investito parecchio. Hanno superato momenti difficili, ostacoli posti lungo il cammino. Da poco avevano iniziato un nuovo percorso.