È nato il piccolo Luca Patrick, immensa gioia per il cantante: “Vorrei che mio padre fosse qui per conoscerlo”

Gioia per il cantante Robin Thicke e per la modella April Love Geary: è nato il piccolo Luca Patrick

Gioia immensa per il cantante canadese Robin Thicke e per la sua compagna, la modella statunitense April Love Geary. Proprio i neo genitori hanno annunciato la nascita del piccolo Luca Patrick attraverso dei post sui loro account Instagram. Per la coppia si tratta del terzo figlio, nato a distanza di pochi anni dalle altre due.

Credit: robinthicke – Instagram

Il cantante ha scelto di pubblicare un dolcissimo scatto su Instagram in bianco e nero, nel quale tiene in braccio il piccolo Luca Patrick e lo guarda con infinita tenerezza:

Luca Patrick Thicke è a casa! Ringrazio Dio e la mia cara April per questa benedizione. Vorrei che mio padre e Andre Harrel fossero ancora qui per poterlo conoscere, ma farò del mio meglio ogni giorno per insegnargli ciò che loro mi hanno insegnato sulla famiglia, sull’amicizia e sull’amore. Grazie a tutti per il sostegno e per la gentilezza. Ti amo Luca!

La modella, invece, aveva anticipato il neo papà, pubblicando una foto del bimbo subito dopo il parto. April lo tiene in braccio nel letto di ospedale subito dopo la nascita:

Mio Luca Patrick, sei così perfetto. Mamma e papà ti amano tanto!

In pochissimi minuti entrambi i post hanno raggiunto migliaia di reazioni e commenti da parte dei numerosissimi follower della coppia.

L’amore tra Robin Thicke e April Love Geary

Credit: robinthicke – Instagram

I due si sono fidanzati ufficialmente durante le feste natalizie del 2018, ma si frequentavano già da quattro anni. Il loro travolgente amore non ci ha messo molto per dare i suoi frutti. La loro prima bambina, Mia Love, è nata il 22 febbraio del 2018. Nell’agosto dello stesso anno, i due hanno annunciato di essere in attesa di un secondo figlio. Il successivo 26 febbraio del 2019 hanno accolto tra le braccia la loro secondo genita, Lola Alain.

Un terzo annuncio è arrivato nell’ottobre scorso, quando April ha pubblicato una foto che la ritraeva in spiaggia con un bel pancione in bella vista:

Spiacenti, non possiamo uscire! C’è una Pandemia e io sono incinta… di nuovo! Amiamo la coerenza!

Credit video: Access – YouTube





Robin Thicke, inoltre, ha un quarto figlio di 10 anni di nome Julian, nato dal suo precedente matrimonio con l’attrice statunitense, Paula Patton.