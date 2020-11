Nonostante il lockdown Ilary Blasi non rinuncia ai tacchi a spillo in casa, ecco le foto sui social

Ilary Blasi è chiusa in casa insieme a tutta la sua famiglia a causa del periodo di lockdown. Nonostante questo, la celebre showgirl non ha rinunciato ad indossare uno dei suoi accessori preferiti: i tacchi a spillo. Infatti, lei stessa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui mostra le sue provocanti scarpe.

Senza alcuna ombra di dubbio, avere il guardaroba stracolmo di vestiti e accessori è la mania della maggior parte delle donne. Nella categoria di chi ha la passione per questi tipo di oggetti non può mancare Ilary Blasi. Quest’ultima non ha rinunciato a sfoggiare un paio di scarpe eleganti neanche essendo costretta a stare chiusa in casa nel bel mezzo del lockdown.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono finalmente guariti dal Coronavirus. Nonostante questo però, la coppia è comunque costretta a restare chiusa in casa a causa delle nuove regole emanate dall’ultimo DPCM. Tuttavia, Ilary Blasi, nonostante rispetti a pieno tutte le norme anti-contagio, non ha rinunciati a sentirsi bella in casa.

Dunque, la celebre showgirl ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan quella che è una delle sue più grandi passioni, i tacchi a spillo. Nella foto pubblicata dalla moglie di Francesco Totti sul suo profilo Instagram appare un modello di scarpe Ivy in vernice nera di Casadei.

Siete curiosi di sapere quanto costano? La cifra dell’accessorio in questione sembra ammontare a ben 546 euro. Un prezzo che la stessa Ilary Blasi non ha avuto alcun tipo di problema a rendere noto al pubblico.

Tuttavia, per Ilary Blasi e Francesco Totti, l’ultimo periodo non è stato poi così semplice. Circa due mesi fa, la famiglia Totti ha dovuto affrontare un grave lutto: è venuto a mancare il padre dell’ex calciatore. Poco dopo, la coppia è risultata positiva al contagio da Coronavirus ma fortunatamente per entrambi non ci sono state gravi conseguenze.