È nato il piccolo Tancredi: la gioia dell’ex coppia del trono over

È nato il piccolo Tancredi: Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori. A dare la notizia, è stato proprio l’ex cavaliere di Uomini e Donne con un post sul suo profilo Instagram:

Jara e Nicola si sono conosciuti negli studi televisivi di Uomini e Donne e sin da subito, sono stati una delle coppie più amate ed affiatate. Dal loro amore, nel settembre del 2019, è nato il primo figlio Tommaso. Poi, è arrivato l’annuncio della seconda gravidanza.

Hanno scelto di comunicare la lieta notizia ai loro fan, proprio durante una delle puntate della trasmissione di Maria De Filippi.

Durante la puntata del 29 dicembre 2020, la conduttrice ha presentato Jara Gaspari come ospite e l’ex dama del trono over, è stata felice di comunicare la notizia al pubblico italiano.

Qualche mese dopo l’annuncio in diretta tv, Jara e Nicola hanno annunciato con un post sui profili social, anche il sesso del bebè:

Sono quasi al settimo mese di gravidanza. È un altro maschietto. Speravo in una bambina, ma anche stavolta è un maschio. Siamo un po’ stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici. È stato cercato anche lui. È una mamma splendida, attenta, premurosa e sono sicuro che se dovessi assentarmi perché sarei sicuro che a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo uscita da qua come coppia ed ora siamo una famiglia sempre più grande.