“È nato l’amore della nostra vita” Il cantante è diventato papà: l’annuncio commuove

Il famoso cantante colombiano Maluma ha annunciato al suo pubblico, alla fine del concerto di pochi giorni fa, la nascita di sua figlia. Centinaia di fan aspettavano la notizia del lieto evento, avendo partecipato con gioia all’annuncio della gravidanza. Durante il concerto dell’Ottobre scorso, il cantante aveva infatti proiettato un video con le immagini del pancione della moglie, delle prime ecografie e aveva rivelato che a breve sarebbe nata una bambina.

Maluna, alias Juan Luis Londoño Arias, e Susana Gomez sono insieme dal 2020 e hanno sempre condiviso la loro felicità con i tantissimi followers che li circondano, annunciando anche il loro imminente matrimonio. La bambina è nata il 9 marzo e i genitori sono emozionati e felicissimi del suo arrivo.

Il cantante ha condiviso la sua gioia attraverso un post su Istagram in cui ha rivelato il nome della piccola e ha dedicato delle dolcissime parole alla neo-mamma:

“Il 9 marzo alle 8:23 è nato l’amore della nostra vita, Paris Londoño Gómez. Grazie a tutti per i messaggi di congratulazioni e gli auguri. Susana… Amore: Grazie per aver realizzato il mio più grande sogno di diventare padre, non dimenticherò mai questo momento. Ti amo”.

Maluma, classe 1994, è un cantante di successo e i suoi dischi hanno venduto milioni copie e vinto numerosi premi. Si afferma come protagonista del panorama musicale internazionale, già dal suo primo singolo. Attualmente è giudice in The Voice colombiano. Successo e felicità meritati, soprattutto dopo il gravissimo lutto che ha subito l’anno precedente: la morte del fratello minore.

La felicità del cantante ha emozionato i presenti al concento in cui ha dato l’annuncio proprio alla fine dell’ultima canzone e il post ha raggiunto in poco tempo più di 4 milioni di visualizzazioni. Auguriamo alla giovane e bellissima coppia un cammino di felicità e alla piccola Paris che la sua vita sia piena di gioia, amore e di musica.

