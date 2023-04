Grave lutto per il cantante Maluma, il suo amico e "fratellino" acquisito Bastian, è morto a soli 14 anni

Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito in queste ultime ore il cantante Maluma. Un suo piccolo fan, affetto purtroppo da una grave patologia e che lui considerava un fratello acquisito, ha perso la vita ad appena 14 anni.

Una notizia straziante che lo stesso artista ha voluto dare sui social, con un post straziante, che è diventato in fretta virale. In tanti ora stanno commentando con parole di affetto e vicinanza al ragazzo, ma anche alla sua famiglia.

Il cantante di fama internazionale ha conosciuto il suo caro amico e fan Bastian nel 2021. Maluma ha scelto di conoscerlo, dopo aver conosciuto la sua storia e la dura lotta che era costretto ad affrontare.

Purtroppo era affetto da una grave forma di leucemia e di conseguenza, tra i due, con il passare del tempo il legame è diventato sempre più forte. Però, il 14enne non ce l’ha fatta a sconfiggere quella malattia.

Purtroppo ha perso la vita e lo stesso cantante, ha deciso di dirgli addio per sempre con un lungo e straziante post sui social. Ha voluto ripercorrere ciò che era diventato per lui, il rapporto che avevano, ma soprattutto quello che gli ha insegnato in questi mesi.

Bastian ha perso la vita a soli 14 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi gli voleva bene.

Il post di Maluma per dire addio al piccolo Bastian

Lo chiamavo il bambino che ride. Con il cuore a pezzi, oggi devo informarvi che purtroppo Bastian ci ha lasciati.

Con queste parole il cantante, che ora è in lutto ha voluto iniziare il suo messaggio per dire addio al suo “fratellino” acquisito. Nel post ha poi continuato scrivendo: