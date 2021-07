Quella di diventare genitori è la gioia più grande che possa capitare, ma anche quella di diventare nonni non scherza. Ne sa qualcosa Maria Zaffino. L’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi è infatti appena diventata nonna del piccolo Leonardo. Un’emozione provata da giovanissima. Lei ha infatti solo 43 anni. Il messaggio per il nipotino pubblicato su Instagram è di una dolcezza unica.

Lo aveva annunciato lei stessa, pubblicando una foto della figlia Chiara, avuta quando aveva 22 anni, con un pancione ormai evidente e pronto a dar vita al suo primo nipote. Era la 37esima settimana e tutta la famiglia si apprestava ad accogliere in casa questo splendido bambino.

Credit: mariazaffino77 – Instagram

Ora questo bimbo è nato. Si chiama Leonardo e ad annunciare la sua nascita ci ha pensato sempre la neo nonna, che ha pubblicato un tenerissimo messaggio sui suoi canali social.

Leonardo è venuto al mondo presumibilmente ieri, quando la Zaffino ha scritto che la sua nonna lo ama già follemente.

Cosa fa oggi Maria Zaffino?

I fan più attenti e longevi di Amici di Maria De Filippi non hanno potuto certo dimenticare Maria Zaffino. Lei è stata una delle ballerine professioniste di punta del programma fin dall’esordio del talent e per 10 lunghi anni.

Quando le strade di Maria e del programma si sono separate, lei non ha certo abbandonato quella che è la sua più grande passione: la danza.

Ha aperto una scuola di ballo a Roma ed è spesso presente ad eventi pubblici che riguardano la sua disciplina preferita.

Credit: mariazaffino77 – Instagram

Nelle ultime settimane, dopo essere tornata alla cronaca anche per la gravidanza di sua figlia, la Zaffino ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Ai giornalisti ha parlato della sua gioia per il lieto evento, ma anche di ciò che l’aspetta nel futuro più prossimo.

L’idea di diventare nonna la entusiasma e non poco. Ma badare al suo nipotino non è l’unica cosa che ha intenzione di fare. Anche perché, come ha ammesso, sua figlia Chiara non vorrebbe assolutamente questo.

Inoltre, non ha escluso un suo possibile ritorno ad Amici. Maria ha raccontato di aver ormai perso ogni rapporto con la De Filippi, ma ha anche detto che sarebbe molto felice di tornare a collaborare con il programma che, in fondo, le ricorda sempre una sua seconda casa.