“È stata tutta colpa di Chiara” ancora guai per Fedez, scoppia la rissa con un altro famoso cantante

Non è più lo stesso. Il rapper milanese, dopo la separazione da Chiara Ferragni sembra aver cambiato direzione, almeno in qualche episodio che lo riguarda fuori dalla vita familiare. Dopo che la rottura è stata ufficializzata, Fedez sembra abbia iniziato a percorrere come una sorta di percorso nostalgico, come un “ritorno alle origini”.

Look più duro, post sui social con le sue vecchie canzoni e persino la sua vecchia casa sui Navigli fa la sua comparsa sui social. Il rapper, insomma, sembra stia tornando alla versione di sé precedente al matrimonio, quella che lo ha reso famoso prima di conoscere l’influencer. È una nuova fase della sua vita, un nuovo capitolo che sembra definirsi ogni giorno di più.

Il cambiamento non si limiterebbe solo all’immagine estetica o sui social. Secondo ‘Dagospia’, che conferma un’indiscrezione arrivata da ‘Dillinger’ (quasi l’ufficio stampa di Fabrizio Corona), Fedez sarebbe stato protagonista di una rissa a Milano.

Quali sono i fatti accaduti realmente? La rissa sarebbe avvenuta durante il release party del nuovo album di Tony Effe, davanti all’ingresso di un locale esclusivo frequentato da personaggi in vista del panorama artistico italiano. Il rapper, stando a quanto riportato, avrebbe avuto un alterco con Naska, un cantante emergente della scena pop e rap italiana.

Sia ‘Dillinger’ che ‘Dagospia’ menzionano, a proposito dell’origine dell’accaduto, una frase detta da Fedez sui figli. Le indiscrezioni accennano a un qualche collegamento bizzarro tra Naska e l’ex compagna di Fedez. “Che c’entra il baldo Naska con Chiara Ferragni?”, ci si chiede nel gossip uscito sulle due uscite online.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle parti coinvolte. Le notizie in merito alla rissa, quindi, non hanno ricevuto repliche e, probabilmente, non le riceveranno mai. Tuttavia, le due fonti che riportano l’accaduto sono entrambe considerate molto affidabili quando si tratta di gossip e vita mondana.