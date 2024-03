“Sarà una bomba” Fedez controbatte all’intervista di Chiara Ferragni e non starà in silenzio

L'appuntamento, dunque, è per il 2 aprile su Rai 2: un'intervista a Fedez da non perdere per tutti gli appassionati della vicenda Ferragnez.

Un altro ospite attesissimo in televisione sulla crisi dei Ferragnez. Stavolta, però, si parla di Fedez. Il rapper sarà presente alla seconda puntata della nuova stagione di Belve, in onda il 2 aprile su Rai 2. Dopo la discussa intervista di Chiara Ferragni ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa un paio di settimane fa, Il rapper afferma di voler parlare senza peli sulla lingua.

Il rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia, sarà intervistato da Francesca Fagnani e, per la prima volta, parlerà molto apertamente della crisi del matrimonio con Chiara Ferragni. Alcune settimane fa, durante una breve intervista, intercettato da Pomeriggio Cinque nei pressi dell’appartamento a City Life, aveva espresso solo pochi e vaghi giudizi sulla crisi matrimoniale.

Si prospetta un’intervista senza filtri e le dichiarazioni che anticipano l’intervista a Fedez la dicono lunga. Il rapper, infatti, sembrerebbe pronto a rispondere a tutte le domande della Fagnani, “senza fare scena muta su nulla”. Si parlerà, ovviamente, del caso del pandoro e della beneficenza della moglie, ma soprattutto del tema più scottante che tutti conoscono. La crisi del matrimonio con Chiara Ferragni sarà il cuore della puntata.

Fedez, però, parlerà anche dei suoi progetti imprenditoriali, come quello sulla salute mentale. Ci aspettiamo tutti che cerchi di fare chiarezza sulla situazione sentimentale con la moglie. Obiettivo principale è quello di scongiurare la spettacolarizzazione della loro storia, nel rispetto dei figli, come ha sempre dichiarato fin dai primi momenti dell’uscita dell’indiscrezione.

L’obiettivo è di non restare sulla difensiva, come invece fatto da Chiara Ferragni nella sua intervista da Fazio. Fedez vuole dare la sua versione dei fatti. L’appuntamento, dunque, è per il 2 aprile su Rai 2: un’intervista da non perdere per tutti gli appassionati della vicenda Ferragnez. Milioni di persone, d’altronde, ruotano attorno a questa love story tra i due personaggi, forse, tra i più seguiti in Italia da quando esistono i social network.