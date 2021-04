“È stato complicato e io sono stata molto fortunata”, la conduttrice e attrice racconta la nascita di suo figlio, avvenuta in pieno lockdown

A distanza di un anno dal parto, la nota attrice Lodovica Comello ha voluto raccontare di come ha affrontato il parto in piena Pandemia. Conosciuta in particolar modo per il suo personaggio di Violetta, la telenovela argentina di Disney Channel, la star trentenne è diventata mamma per la prima volta, lo scorso 16 marzo.

Il piccolo Teo è nato durante la prima ondata del Coronavirus. Nel momento in cui nessuno sapeva contro cosa stesse combattendo e in cui gli ospedali erano al collasso.

Fortunatamente Thomas è potuto entrare con me in sala parto. Dalla settimana successiva, le donne hanno partorito sole e meritano un applauso.

Durante questa prima esperienza da mamma, Lodovica Comello ha scritto anche il libro “L’asciugona. Cronache di gravidrammi e altalene emozionali“. Libro in cui l’attrice sfata i miti della gravidanza, descrivendola per come è realmente. Momenti belli, ma anche momenti orribili.

Oltre ad aver partorito in un momento davvero complicato, la neo-mamma è tornata a casa in pieno lockdown. Lei, Tomas e Teo sono rimasti soli e nessuno ha potuto conoscere il bambino. Un post-parto senza poter mai uscire.

Proprio da questa noia, è nata l’idea del libro. L’attrice ha documentato l’ultimo mese di gravidanza e il primo dopo la nascita del bambino, in piena Pandemia.

Esiste ancora questa concezione comune che la nascita di un figlio coincida per forza con il momento più bello della tua vita. In pochissime dicono la verità su ciò che ti aspetta. Tutte dicono che sarà bellissimo, ma nessuna ti confessa le sofferenze e le rinunce che dovrai affrontare. Mamme e future mamme fatevi aiutare. Anche se pensate di essere in grado di gestire tutto, un aiutino non guasta mai.

La gravidanza di Lodovica Comello

Lodovica Comello ha annunciato di essere in dolce attesa nel mese di ottobre del 2019. La conduttrice Italia’s Got Talent, ha scelto il giorno di Halloween, per pubblicare un simpaticissimo post.

Due fotografie, una dove Lodovica e il marito Tomas sembrano entrambi incinti, e l’altra che mostra l’attrice con il pancino ancora in bella vista, mentre il futuro papà toglie la zucca da sotto la maglietta!

Due bellissimi scatti, accompagnati da queste parole: