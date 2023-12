“Ecco quanto faccio guadagnare alla Rai”: la dichiarazione di Antonella Clerici

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”, Antonella Clerici si è resa protagonista di inedite dichiarazioni sulla sua carriera nella Rai. La celebre conduttrice, che a breve compirà 60 anni, ha svelato il grande guadagno che la società ottiene grazie alla sua presenza in tv. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Clerici rappresenta una delle conduttrici più amate e chiacchierate nella televisione italiana. Dopo tanti anni di lavoro all’interno della Rai, raggiunta dai microfoni di “Gente”, la donna si è lasciata andare a qualche retroscena inedito sul suo successo televisivo.

In primo luogo, la presentatrice ha ricordato il periodo in cui è stata costretta a prendere le distanze dal suo lavoro dopo che è rimasta incinta di sua figlia:

Buona sì, ma mica Biancaneve. So puntare i piedi quando serve: mi fecero fuori perché rimasi incinta e quando tornai pretesi la mia fascia e il mio programma.

Successivamente, le è stato chiesto quanti soldi fa incassare alla Rai e la replica della Clerici non si è fatta attendere:

Tanti credo. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci… Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così.

Infine,la conduttrice, che si è trasferita nella provincia piemontese dove ora vive insieme a sua figlia e il marito Vittorio Garrone, ha affermato fieramente di considerare Rai 1 di Milano come suo “dominio“:

Di Rai1 a Milano ci son solo io, è un beneficio che mi sono presa per la mia ‘anzianità aziendale’ (…) Lo studio di Rai Mecenate 2000 è tutto mio, da 4 anni: in una metà faccio Mezzogiorno, nell’altra The Voice