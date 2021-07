Un annuncio che aspettavano tutti e che ha dato gioia immensa a tutti, ma che rende orgogliosi soprattutto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nella tarda serata di ieri è venuta al mondo la piccola Luna Mari, prima figlia per l’hair stylist e seconda per la modella e presentatrice. Le prime foto, pubblicate dai neo genitori su Instagram, sono di una dolcezza infinita.

Poche pore dopo la vittoria dell’Argentina, patria di Belen, che ha trionfato in Coppa America. E durante la partita che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa. L’11 luglio sarà una data che mai sarà dimenticata dalla Rodriguez e dal suo compagno Antonino Spinalbese. Nella tarda serata di ieri, infatti, è nata la piccola Luna Mari.

Intorno alle 2:30 della notte, nella sezione storie dell’account Instagram di Belen è apparsa la prima foto della neo arrivata. E la neo mamma ha scritto:

C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna…

Anche il neo papà ha voluto condividere la sua felicità con i follower. La foto pubblicata è la stessa e la frase in didascalia è di una dolcezza unica.

Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…

Il viaggio verso la nascita di Luna Mari

Come accade spesso per i personaggi dello spettacolo, l’intero viaggio verso la nascita di un bimbo viene raccontato attraverso una sorta di diario di viaggio sui social.

I fan di Belen e Antonino hanno vissuto fin dall’inizio sia la nascita dell’amore tra la coppia, che la gravidanza.

Belen ha reso partecipi i suoi follower dal momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa, passando dalle prime ecografie, la reazione del piccolo Santiago, la scelta del nome e, in fine, la nascita.

Sulla scelta del nome, ad esempio, se ne è parlato tanto. Inizialmente doveva essere Luna Marie. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio Santiago a scegliere il nome Luna. Mentre per Marie si era pensato ad un omaggio alla vergine santissima. Inoltre, Maria è il secondo nome di Belen all’anagrafe.

A pochissime settimane dalla nascita, un colpo di scena. In una storia pubblicata da Antonino si è intravista la coccarda, nella quale la “E” finale di Marie era sparita, lasciando spazio a Mari.