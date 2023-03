Ed Sheeran rivela il suo dolore: “Ha un tumore, lo ha scoperto in gravidanza”

La moglie di Ed Sheeran ha scoperto di avere un tumore durante l’ultima gravidanza. È stato proprio il grande artista a rivelarlo in un lungo post su Instagram, mentre parlava del suo nuovo album Suntract.

Scrivere musica per Ed Sheeran è un modo per esprimere ciò che ha dentro, per sfogarsi, per sentirsi meglio. Come lui stesso ha sottolineato, scrivere musica, soprattutto nell’ultimo periodo, è stata la sua terapia.

Per molti anni ha lavorato a Suntract, ma dall’inizio del 2022 il suo modo di vedere la musica è cambiato. Ed è accaduto a causa di alcuni eventi che lo hanno colpito.

All’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte. E in poco più di una settimana, ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri.

Nel giro di un mese, mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente. La musica mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti e per la prima volta non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, ma sto tirando fuori qualcosa di onesto e fedele su come mi trovo nella mia vita da adulto.

Ed Sheeran non ha rivelato ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di sua moglie, né sulle cure alle quali si sta sottoponendo.

Ha sposato Cherry Seaborn nel 2019 e dal loro amore sono nate due figlie. Proprio durante la seconda gravidanza, poco meno di un anno fa, la donna ha scoperto quel mostro dentro di sé.

L’artista ha raccontato di essersi innamorato, nonostante abbia girato il mondo, di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa sua. Lui e Cherry, infatti, si conoscono sin da ragazzini.