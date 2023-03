Edoardo Donnamaria, il padre rompe il silenzio sulla squalifica di suo figlio

A distanza di qualche giorno dalla squalifica di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip, suo padre Vincenzo ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione. L’uomo si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La scorsa settimana, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di squalificare Edoardo Donnamaria per via di alcuni comportamenti inadeguati. Dopo alcuni giorni di silenzio, adesso ad intervenire in merito alla questione è stato il padre del gieffino, Vincenzo Donnamaria.

Quest’ultimo si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social pubblicando un “cinguettio” sul suo profilo Twitter. Queste sono state le sue parole:

Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS, ragazzi! Questi sono geni…altroché storie.

Nel dettaglio, Vincenzo ha lanciato pesanti accuse contro la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini e infine ha evidenziato che tutto l’interesse creato attorno al figlio è stato rafforzato gratuitamente.

D’altronde, l’uomo non è stato l’unico a lamentarsi. Infatti anche il pubblico ha sollevato numerose polemiche per via dell’assenza in studio del fidanzato di Antonella Fiordelisi. Addirittura su Twitter è diventato virale l’hashtag #Edoinstudio. Nonostante questo Alfonso Signorini ha ribadito più volte che ormai le regole sono cambiate e le conseguenze sono state inevitabili.