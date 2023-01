Edoardo Donnamaria minaccia Antonella Fiordelisi: scoppia il caos al GFVip

In questa settimana edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno rappresentato la coppia più chiacchierata ma anche la preferita dal pubblico italiano. Nel corso delle ultime ore, il gieffino si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti della ragazza che ha fatto scoppiare il caos all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Al Grande Fratello Vip si intensifica l’atmosfera di tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Di recente la coppia si ritrovata al centro di numerosi scontri a causa dei quali l’ex volto di Forum ha minacciato la sua fidanzata.

Dinanzi a Edoardo Tavassi, il gieffino ha dichiarato di essere disposto a rivelare ciò che dice la Fiordelisi quando è senza microfono:

In un secondo momento, Edoardo Tavassi ha deciso di fare un intervento in merito alla questione. Queste sono state le sue parole:

Inutile dire che la risposta di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere. La gieffina si è difesa ammettendo di parlare solo di questioni intime quando è senza microfono:

Io ora lo so che persona sei alla fine, me l’hai dimostrato. Per questo non ti vedo più come prima. Potete dire quello che volete. E tu Tavassi ecco che persona sei, guarda come ti metti in mezzo nelle cose mie e di Edoardo. Vi rendete conto di come state voi due? Io sono scioccata per quanto l’hai fatto diventare cattivo. Continua a fare le battute, perché umanamente sei zero Tavassi. Sotto le coperte io e lui parliamo di cose intime. Io con la coscienza sono pulita. Dio mio, io una persona così non la voglio nella mia vita.