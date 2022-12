GF Vip, furiosa lite tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi: cosa è successo

In queste ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Ai fedeli telespettatori del programma non è passata inosservata la furiosa lite che ha visto protagonisti Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, i cui nomi in queste ore stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ancora una volta Antonella Fiordelisi è finita nell’occhio del ciclone. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad alcune confessioni su Micol Incorvaia che non sono per niente piaciute ad Edoardo Tavassi il quale si è scagliato duramente contro la Vippona.

Stando alle parole di Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia non avrebbe visto l’ora di baciare Davide Donadei sotto il vischio. In seguito alle rivelazioni fatte dalla gieffina, il fratello di Guendalina Tavassi si è scagliato duramente contro di lei. Queste sono state le sue parole:

Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa.

Anche Micol Incorvaia si è scagliata duramente contro Antonella Fiordelisi, accusandola di essere una persona che vuole mettere zizzania tra le altre peronse. In seguito ai pesanti attacchi ricevuti, l’influencer non ha potuto fare a meno di difendersi ed ha rivolto a Micol ed Edoardo queste parole:

Voi non state bene, state rosicando. Sei una strega Micol… andate via perché tanto fate brutte figure e volete le clip perché neanche in puntata parlano di voi.

Alfonso Signorini tratterà nella prossima puntata la furiosa lite avuta da Edoardo Tavassi ed Antonella Fiordelisi? Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip: ne vedremo sicuramente delle belle.