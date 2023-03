Edoardo Donnamaria, parla il padre: “Tentativo di distruzione mediatica”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è finito nel mirino delle polemiche per via di quanto accaduto con Nicole Murgia nei giorni scorsi. Alla luce di questo, il padre del gieffino, Vincenzo Donnamaria non ho potuto fare a meno di intervenire per prendere le difese del figlio. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, non smette mai di regalare grandi colpi di scena. La puntata più recente del reality show non è stata una delle migliori per Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha dovuto ammettere di aver toccato la protesi di Nicole Murgia. Senza alcuna ombra di dubio, tale confessione ha scatenato l’ira di Antonella Fiordelisi la quale ha deciso momentaneamente di prendere le distanze dal suo fidanzato.

Le recenti dinamiche avvenute all’interno della casa più spiata d’Italia non sono di certo passate in osservato al padre di Edoardo Donnamaria. Infatti, per difendere suo figlio, Vincenzo Donnamaria ha fatto intervento sui social. Nel dettaglio, l’uomo ha commentato un post su Twitter invitando il pubblico italiano a salvare suo figlio:

Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto.

Vincenzo Donnamaria è convinto che suo figlio merita di essere salvato in quanto sarebbe proprio sulla sua storia con Antonella Fiordelisi che si sta reggendo il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Infine, il diretto interessato ha concluso la sua riflessione affermando di credere che l’ex schermitrice sarà la vincitrice del Grande Fratello Vip. Molti utenti hanno interpretato tali parole come un frecciatina nei confronti della gieffina ma l’uomo non ha tardato a replicare: