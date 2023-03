Edoardo Donnamaria squalificato al GF Vip: ecco il motivo

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 9 marzo 2023 non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, nonostante il rimprovero di qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha dovuto comunicare i seri provvedimenti che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di Edoardo Donnamaria. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Già nei giorni scorsi, Alfonso Signorini aveva comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip di rischiare l’espulsione se avessero assunto di nuovo comportamenti inadeguati. Nonostante questo, nel corso della puntata andata in onda giovedì 9 marzo, è successo qualcosa di inaspettato.

Nel dettaglio, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal gioco. A darne l’annuncio è stato lo stesso conduttore, dopo aver invitato il gieffino a recarsi presso la Mistery Room:

In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più.