Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez: “Non lo voglio più vedere”

A L’Isola Dei Famosi, Edoardo Tavassi ha litigato con alcuni naufraghi. Tra questi ultimi appaiono i volti di Jeremias Rodriguez e suo padre. Infatti, lui stesso ha dichiarato che tra i suoi ex compagni non vorrebbe mai rivedere il fratello di Belen Rodriguez. Queste sono state le sue parole:

Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me.