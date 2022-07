Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con la fidanzata: la foto social sta facendo il giro del web

Dopo la vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è tornato a far parlare di sé. In queste ultime ore, infatti, il nome dell’attore sta occupando le principali pagine di cronaca rosa per uno scatto che ha condiviso sui social e che subito è diventato virale. L’ex naufrago ha deciso di uscire allo scoperto con la sua fidanzata.

Nicolas Vaporidis esce finalmente allo scoperto e mostra a tutti la sua fidanzata. C’è da dire che l’attore ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo riguardo la sua vita privata, anche se durante la sua avventura all’Isola dei Famosi qualche informazione riguardo la sua vita sentimentale era trapelata.

Ali è la ragazza che ha fatto centro nel cuore di Nicolas Vaporidis. Su di lei non si hanno molte informazioni a riguardo, anche se in alcune occasioni in Honduras l’attore si è confidato con i suoi compagni di viaggio riguardo la sua situazione sentimental. In queste ultime ore l‘ex naufrago ha condiviso un’Instagram stories che lo ritrae insieme alla sua dolce metà.

Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con Ali, le parole dell’attore sulla sua storia d’amore

In una recente intervista il vincitore dell’Isola dei Famosi ha deciso di aprire il suo cuore e di parlare del legame che lo lega ad Ali a cui ha dedicato delle dolcissime parole. A riguardo l’attore ha dichiarato:

È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso,valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei.

Le parole dell’attore confermato la nascita di una storia d’amore seria e che ha tutte le basi per un amore solido e duraturo nel tempo.