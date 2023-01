Edoardo Tavassi, la mamma attacca il GF Vip: il commento sui social

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, la mamma di Edoardo Tavassi si è resa protagonista di un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip regala sempre grandi colpi di scena. Anche quest’anno, per la settima edizione del programma c’è Alfonso Signorini al timone della conduzione. La maggior parte delle volte, il celebre conduttore finisce al centro del gossip a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tuttavia, questa volta, la mamma di un concorrente si è scagliata direttamente contro il reality show in onda su canale 5.

A togliersi il sassolino dalla scarpa è stata la mamma di Edoardo Tavassi. Quest’ultima non ha potuto fare a meno di esprimere un’opinione sulle dinamiche che si sviluppano all’interno della casa più spiata d’Italia. Emanuela Fuin, mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi si è resa autrice di un commento che di certo non è passato in osservato agli utenti del web.

Il volto che ha rappresentato la televisione degli anno 80′ e 90′ ha lanciato una frecciatina contro il programma condotto da Alfonso Signorini considerandolo troppo noioso. Queste sono state le sue parole:

Che noia, che barba. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile, speriamo solo in una soddisfazione almeno.

Tuttavia, il pensiero di Emanuela Fuin è condiviso da molti telespettatori italiani. Infatti, anche il pubblico ha sottolineato che il programma è privo di dinamiche e poco attraente. Non a caso, si vocifera che l’attenzione dei fan sia calata intensamente e la conduzione di Alfonso Signorini potrebbe essere a rischio per il prossimo anno.