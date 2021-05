Edoardo Vianello e la figlia Susanna, un rapporto davvero speciale, che va anche oltre la morte. A Domenica Live, il programma domenicale condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso, il celebre cantante italiano ha ricordato la figlia Susanna Vianello, venuta a mancare troppo presto all’affetto dei suoi cari che l’hanno amata in vita.

Edoardo ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live ha raccontato di aver avuto una vita davvero molto movimentato. Poi con l’arrivo della moglie Elfrida, finalmente tutto si è calmato e ora vive una vita decisamente tranquilla.

La conduttrice gli chiede anche del rapporto con la figlia Susanna, avuta dalla relazione con Wilma Goich. La donna è morta un anno fa a causa di una grave malattia con cui combatteva da tempo e che purtroppo non le ha dato scampo.

Il cantante ricorda così gli ultimi giorni di Susanna Vianello:

Wilma è stata fortissima, io non sarei stata capace a accompagnare Susanna gli ultimi giorni. Io non stavo bene, ero terrorizzato dal Covid, ed eravamo nel primo lockdown lo scorso anno. Ci siamo sempre frequentati con mia figlia, ma quando ci siamo separati con Wilma aveva 7 anni. Un conto è vivere insieme come loro, un conto vederci. Però ci vedevamo spesso e guardavamo le partite della Roma insieme.

Me la ricordo così, un quadro che rappresenta la felicità, lei mezza addormentata vicino a me sul divano. Il dolore è una cosa personale, ho cercato di non farci entrare nessuno, ho cercato invece di far sorridere le persone che ricordano Susanna. Era una persona solare, ho scoperto quanto affetto aveva intorno.