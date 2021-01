Elena Maria Boschi, outfit total black al senato. Ma sapete il significato della sua scelta così insolita?

Il look total black di Maria Elena Boschi incanta gli ammiratori. Ci troviamo in giorni, ore cruciali per il destino politico dell’Italia e, di conseguenza, dei suoi cittadini. Il quadro appare ancora nebuloso e non è dato sapere quale risoluzione avranno le trattative attualmente in corso fra le varie fazioni. Quella che si sta ora svolgendo in Parlamento per il Governo di Giuseppe Conte è una partita a scacchi.

Maria Elena Boschi non lascia nulla al caso

Il presidente del Consiglio dei ministri è alla ricerca dei voti che gli permetteranno di ottenere la fiducia e proseguire così il lavoro avviato. Ciò poiché il partito Italia Viva di Matteo Renzi si è sfilato.

La scelta cromatica

Le dimissioni rassegnate dalle due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, nonché dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, hanno reso necessario studiare un piano di riserva. E, come in ogni partita a scacchi che si rispetti, c’è la regina nera, per l’appunto Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera per Italia Viva.

L’outfit sfoggiato nell’ultima seduta alla Camera, in cui si è votata la fiducia al premier era nero, nerissimo. Un chiemisier nero con cintura in vita, calze coprenti, décolleté nero. Persino la mascherina indossata è nera. E lo smalto scuro sulle unghie è in tinta.

Chiusura verso Conte

Un total black che, naturalmente, dà nell’occhio. La partita è seria e si sta disputando proprio adesso. L’immagine è un chiaro, inequivocabile segnale verso Conte: chiusura.

Maria Elena Boschi perora la causa di Italia Viva

Se da una parte, in accordo con il suo partito, Maria Elena Boschi afferma di non volere andare alle elezioni e annuncia l’astensione al voto di fiducia, dall’altro imputa palesemente alla figura del primo ministro il nodo del problema. Se decadrà, Italia Viva sarà pronta a rientrare. E la Boschi desidererebbe partecipare all’addio. L’operazione è ardua, ma la compagna del noto attore di fiction italiane Giulio Berruti non demorde.