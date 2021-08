Sono questi giorni molto tristi per Elena Morali, che ha da poco perso la sua amata cagnolina, morta improvvisamente mentre si trovava in vacanza con il suo fidanzato. La nota showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social in cui ha rilasciato alcune parole contro la veterinaria della pelosetta.

Elena Morali piange la scomparsa della sua amata cagnolina. La showgirl è rientrata immediatamente dalla sua vacanza a Zante dopo aver appreso di un malore improvviso che ha colpito la sua pelosetta, morta alcune ore dopo. In seguito al triste evento, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram.

Prima del suo rientro in Italia, Elena Morali aveva scritto sui social:

Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando.

Qualche ora dopo, invece, la showgirl ha annunciato la triste vicenda con queste parole:

Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più. Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare. Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di merda che ha portato ritardo.

Il lungo sfogo della showgirl, inoltre, ha incluso alcune accuse rivolte alla veterinaria che ha tenuto in cura la cagnolina. Queste le parole a riguardo:

Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene.

La pelosetta è stata al fianco di Elena Morali per ben 13 lunghi anni. La scomparsa della sua amata cagnolina ha lasciato nella showgirl un vuoto molto difficile da colmare. Nonostante il grande dolore che prova in questo periodo, auguriamo a Elena Morali di ritrovare la serenità.