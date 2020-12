Elena Morali derubata in pieno centro: ecco cosa è successo

Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Elena Morali ha denunciato di essere stata derubata in pieno centro a Roma, poco prima di rientrare nel Nord Italia, dove attualmente risiede. L’episodio è accaduto nel corso della giornata di ieri, martedì 22 dicembre 2020.

Elena Morali: documenti spariti

La showgirl di Colorado ha raccontato di aver parcheggiato l’auto da lei guidata e provvista di vetri scuri, presso Palazzo Fondi. Successivamente è scesa dal mezzo per recarsi a comprare rapidamente gli ultimi regali di Natale, lasciando nel baule la sua valigia e il suo zaino, contenenti passaporto e chiavi di casa. La spiacevole sorpresa al suo ritorno alla vettura: vetro rotto, sparizione di documenti e quant’altro.

Perso il volo

Sulla pagina personale del noto social fotografico Elena Morali è partita in un duro sfogo, domandando, tra le varie cose, come sia possibile che nessuno si sia accorto del fattaccio, data fra l’altro la zona affollata e centrale in cui si è verificato il furto.

L’ex fidanzata del comico Scintilla ha spiegato di sentirsi a pezzi. Per fare rientro a casa ha perso il volo. Difatti, essendo stati trafugati i suoi documenti le è toccato correggere i piani in corsa. Inoltre, dovrà, giocoforza, cambiare la serratura della sua abitazione.

2020 da dimenticare

Dopodiché la Morali ha usato espressioni colorite per descrivere questo 2020, definendolo un anno da dimenticare. A caldo ha inoltre affermato di non aver intenzione di mettersi a fare i conti, al momento, per risalire al valore complessivo dei beni che le sono stati sottratti.

Elena Morali: sventato tentativo di rapina

Sono giorni piuttosto caotici per la showgirl. Come lei stessa ha rivelato in seconda istanza tramite delle Stories, la notte scorsa, quella tra lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020, ha alloggiato in un albergo sito nella Capitale, una volta conclusi gli impegni professionali. Una banda di ladri ha preso d’assalto l’hotel, tentando di svaligiare un bancomat. Solamente l’intervento delle Forze dell’Ordine ha sventato la rapina.