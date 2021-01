Elena Morali: la sua storia che nessuno conosce

Come tante altre, Elena Morali si divide tra il lavoro di showgirl e di influencer. Bellissima, ha un nutrito stuolo di follower che non perdono mai occasione per rivolgerle i più sentiti apprezzamenti.

Elena Morali: parte inedita al grande pubblico

Spesso sul web condivide piccoli momenti del quotidiano, ma il mezzo di comunicazione lo sfrutta pure a mo’ di bacheca dove esternare pensieri, avanzare domande ed esprimere commenti. Recentemente ha postato una fotografia davvero interessante sulla sua pagina, con una descrizione che allude a una parte della sua vita totalmente inedita al grande pubblico.

Un (raro) orriso smagliante

Lo scatto apparentemente la ritrae sorridente e particolarmente serena. Nella caption Elena Morali fa notare un dettaglio a cui forse gli ammiratori più accorti avevano già prestato attenzione. Non le piace sorridere nelle fotografie – si legge -, la fa sentire buffa.

In effetti, malgrado nel post in questione sfoderi un sorriso smagliante, andando indietro nel profilo sono alquanto rare le immagini in cui lo mostra.

Il momento più complicato

Ma non finisce qua. Sempre nella descrizione del post Elena Morali si è aperta ad una toccante confessione. Il volto noto di Colorado ha ammesso che nell’istante in cui la foto era stata realizzata, lei stesse in realtà per raggiungere il momento più complicato della sua vita, qualcosa su cui non aveva mai aperto bocca prima d’ora e che ancora le trasmette tristezza e dolore.

Elena Morali: la positività l’ha salvata

Cosa l’ha messo in salvo? La positività. Elena Morali ha affermato di non aver mai perso la speranza e, sebbene allora fosse ad un passo dal toccare il fondo, c’era un barlume di luce che riusciva a tenerla a galla. Per adesso non ha concesso dettagli a tal proposito, ma ha anticipato che un giorno, forse, ne parlerà. I seguaci sono già tutt’orecchi.