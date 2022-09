Elena Morali è stata arrestata in Thailandia: ecco cosa è successo

In queste ultime sta circolando una notizia che ha lasciato tutti gli amanti del gossip letteralmente senza parole: Elena Morali è stata arrestata in Thailandia. A rendere nota la vicenda è stato il fidanzato dell’ex pupa, Luigi Favoloso il quale sulla sua pagina social si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Non c’è pace per Elena Morali, il cui soggiorno in Thailandia si sta rivelando un vero e proprio incubo. Dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito alla reazione allergica di una pianta, l’ex pupa è stata arrestata. A svelare la notizia è stato Luigi Favoloso che ha raccontato tutti nei dettagli sulla sua pagina social.

Stando a quanto raccontato dall’imprenditore, pare che la coppia sia stata fermata da un gruppo di poliziotti che stavano cercando delle sigarette elettroniche. Le autorità hanno effettuato una perquisizione nella borsa della showgirl dove hanno trovato un pacchetto di Iqos. Per questo motivo i poliziotti hanno portato via la Morali in manette.

Questo è quanto dichiarato da Luigi Favoloso a riguardo:

Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi.

L’imprenditore ha denunciato quanto accaduto sui social, affermando che avrebbe, per riavere con sé la sua fidanzata, avrebbe dovuto ritirare molti soldi.

Luigi Favoloso ha raccontato inoltre che un poliziotto lo avrebbe accompagnato nei presso di un bancomat, dove avrebbe ritirato una cifra pari a 850 euro, nonostante gliene sono stati chiesti 3000. Non è tardato ad arrivare il commento di Elena Morali che sulla vicenda si è esposta con queste parole:

Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente.

Inutile dire che la vicenda ha interessato i fan più fedeli del gossip. Dopo il ricovero in ospedale a causa di una reazione allergica ad una pianta, Elena Morali è stata arrestata a causa di sigarette elettroniche.