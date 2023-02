Dopo anni, Elena Santarelli è tornata a parlare del figlio Giacomo e di come la loro vita sia cambiata per sempre da quella terribile diagnosi. Oggi sono tornati alla normalità, o almeno ci stanno provando. Ma sanno entrambi che quel brutto mostro potrebbe tornare.

È iniziato tutto 6 anni fa, nel 2017, quando Giacomo aveva soltanto 8 anni. Da un giorno all’altro la sua vita è cambiata. Ha iniziato ad accusare forti e frequenti mal di testa, accompagnati da vomito. Elena Santarelli era preoccupata e, come spesso capita ad una mamma, sentiva che qualcosa non andava.

Così, ha portato il suo bambino a fare delle visite di controllo e dopo i risultati degli esami, è emersa la terribile diagnosi. Il piccolo Giacomo aveva un tumore al cervello.

Da quel momento è iniziata la dura lotta e la vita dell’intera famiglia è cambiata per sempre. Un vero e proprio guerriero, che è riuscito ad essere più forte di quel mostro e che, alla fine, lo ha sconfitto.

Grazie al supporto di una psicologa, mamma e figlio hanno ritrovato la normalità. Oggi Giacomo ha 13 anni e vive la vita di un normale ragazzino, ma sa che quel mostro potrebbe tornare, quando meno se lo aspetta, a riprendersi la sua vita.

Siamo tornati alla normalità il più possibile, siamo felici. Poi se mi chiedi se vado a letto la sera come prima del 30 novembre 2017 ti rispondo di no. Ho un grosso pensiero in più a quelli di tante altre mamme alle prese con i figli 13enni e non sono più la stessa Elena. La vigilia di Natale festeggio ma penso anche a chi è in reparto di oncologia con il suo bambino. Ma abbiamo avuto un grande insegnamento e, tra le varie lezioni, c’è pure quello di essere grati e godere a pieno ogni giorno.