Elena Santarelli, spunta una scatto di 15 anni fa

Si sa come sui social molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono soliti condividere scatti appartenenti al passato. Succede anche per Elena Santarelli, una delle showgirl più amate la quale ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e condividere sui social una scatto appartenente al passato. La foto in questione risale a 15 anni fa.

Elena Santarelli è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Sin da giovanissima ha lavorato come indossatrice, insediandosi nel mondo della moda. Successivamente lo sbarco sul piccolo schermo. La sua carriera televisiva inizia, infatti, come valletta de L’Eredità, allora condotto da Amadeus.

Da quel momento in poi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo che le ha permesso di entrare nei cuori dei telespettatori. Molto attiva sui social, Elena Santarelli ama condividere con i propri followers momenti di vita quotidiana e lavorativi. Ma anche scatti appartenenti al passato.

É questo il caso di uno scatto che la showgirl ha condiviso su Instagram. Più precisamente, si tratta di uno scatto ricordo risalente a 15 anni fa. La foto pubblicata risale al 2004 e all’epoca Elena Santarelli era poco più che una ventenne. Già in quegli anni la showgirl appariva bellissima e spensierata.

Dunque, come succede per molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Elena Santarelli ha deciso di aprire la scatola dei ricordi e condividere questo scatto proveniente direttamente dal passato.

Elena Santarelli, l’amore per la famiglia e per Bernardo Corradi

Elena Santarelli da ben 15 anni è legata a Bernardo Corradi. Il loro amore è nato da un colpo di fulmine che è stato coronato nel 2014 con un matrimonio da sogno. A portare le fedi della coppia durante le nozze un ospite speciale. Il piccolo Giacomo, venuto alla luce nel 2009.

Nel 2016 la felicità della coppia è aumentata grazie alla nascita di Ginevra che ha completato il quadro da famiglia di cuore. Il loro amore, nonostante le sfide a cui la vita li ha messi di fronte, non si è mai spezzato.