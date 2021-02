Elena Santarelli, avete mai visto la sua casa? Arredata con gusto, l’ambiente è molto familiare e chic

Elena Santarelli è una showgirl tra le più amate dagli italiani. Finalmente dopo tanta sofferenza, per via della malattia del figlio Giacomo, adesso Elena è tornata a sorridere insieme alla sua famiglia. La showgirl vive insieme al marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi ed ai loro due figli, Giacomo e Greta. La Santarelli e la sua famiglia abitano a Roma, città alla quale la showgirl sembra essere molto legata. La loro casa sembra essere arredata con gusto e tanto rispecchia la personalità della Santarelli. A proposito, avete mai visto la casa di Elena Santarelli?

Le foto della casa di Elena Santarelli

La showgirl, il marito e i due figli abitano in una bellissima casa che si trova nella città eterna. La stanza più importante di tutta la casa è certamente il salone, dove la Santarelli ama trascorrere gran parte del tempo, insieme ai figli ed al marito. Nel salone ad esempio la Santarelli è solita trascorrere dei momenti molto importanti in compagnia dei familiari, ma anche degli amici più intimi.

Una parte di questa stanza è adibita al relax, con un maxi schermo che si trova proprio di fronte al divano. Per il pavimento la coppia ha scelto un elegante parquet e non mancano le piante che danno un pò di vivacità all’ambiente.

Una cucina pratica ed essenziale, con mobili di colore bianco, una penisola molto grande in marmo posizionata al centro della stanza e tanti elettrodomestici. Elena ama cucinare e per questo, anche la cucina è una delle stanze da lei preferite dove trascorre gran parte del tempo. Nello specifico, ama preparare tanti dolci, insieme ai suoi figli.

Per quanto riguarda la camera da letto, la showgirl ed il marito hanno preferito un arredo moderno e chic nel contempo. Il cassettone è in legno, mentre il letto ha una testiera in stoffa viola, con dei cuscini decorativi dello stesso colore posizionati sopra il materasso. Insomma, una casa dall’aspetto molto intimo e familiare per Elena Santarelli e per il marito Bernardo Corradi.

