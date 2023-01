Elena Sofia Ricci ospite a Sanremo 2023: l’annuncio ufficiale

Senza alcuna ombra di dubbio il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Quest’anno, tra gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston ci sarà anche Elena Sofia Ricci, la celebre attrice che ha interpretato il ruolo di Suor Angela in “Che Dio Ci Aiuti”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte e Amadues sta curando tutti nei minimi dettagli. Nel corso delle scorse settimane sono stati annunciati i concorrenti big in gara e le co-conduttrici che affiancheranno “Ama” nel corso delle cinque serate.

Per quanto riguarda le co-conduttrici, Chiara Ferragni avrà l’onore di salire sul palco dell’Ariston per la prima volta. Al suo fianco ci sarà anche Francesca Fagnani la quale, a differenza della moglie di Fedez, sarà presente solo in una serata. Non può mancare anche la presenza di Chiara Francini e Paola Egonu.

Tuttavia, tra gli ospiti speciali ci sarà un volto amatissimo di una nota fiction in onda sulle reti Rai. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, colei che ha ormai abbandonato le vesti di Suor Cristina in “Che Dio Ci Aiuti”. A darne l’annuncio è stato il portale “TV Blog”.

Invece, un assenza importante sarà data da Beppe Vessicchio. Lo stesso direttore d’orchestra lo ha annunciato a “La Stampa”: Queste sono state le sue parole:

Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per

nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. L’anno corso

ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle

pause. Non frequento più il mondo della produzione discografica e

non è capitato. L’anno scorso ero con le Vibrazioni anche perché

con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il

feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno

non è capitato.