Nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 6 gennaio, da Londra è arrivata la notizia della scomparsa di Gianluca Vialli. Il web si è riempito fin da subito di post di cordoglio e che ricordano che grande sportivo e uomo fosse. Uno dei più toccanti è stato quello di Fedez. Il cantante aveva parlato già in passato di Vialli e del loro rapporto e si è mostrato in lacrime a salutarlo per sempre.

Per capire quanto profondo sia il segno che Gianluca Vialli abbia lasciato su questa Terra, da sportivo, allenatore, commentatore e uomo, basta leggere alcuni dei centinaia messaggi di cordoglio apparsi sul web nella giornata di ieri.

“La vita è fatta per il 10% da quello che ti succede e per il 90% da come si reagisce, a ciò che succede“. Così parlava Vialli qualche mese fa. E lui, anche in questo caso, da quando aveva scoperto la terribile malattia che alla fine lo ha portato via, ha dimostrato di essere davvero un gigante.

Di questa grandezza umana, seppur non conoscendolo bene e non avendolo mai incontrato di persona, ha avuto la fortuna di averne un po’ Fedez, il cantante che, come Vialli, tempo fa ha scoperto di avere un tumore al pancreas.

Il rapper ha parlato più volte di Vialli sui suoi profili social. Ha raccontato più volte del grande aiuto che l’ex attaccante di Samp, Juve e Nazionale gli ha dato nei momenti dolorosi della lotta alla malattia.

L’addio di Fedez a Vialli

Lo ha fatto anche ieri, quando come tutti ha appreso la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Il cantante ha registrato un video e lo ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram.

Visibilmente commosso, Fedez ha ribadito ancora tutta la sua gratitudine verso colui che tanto gli è stato vicino, sebbene non lo conoscesse.

Entrambi, ha detto il cantante, hanno subito lo stesso intervento, anche se per patologie diverse. E al telefono si erano promessi di incontrarsi, un giorno, e fare una fotografia mostrando entrambi le loro cicatrici.

In fine ha concluso facendo le condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini fino all’ultimo momento.