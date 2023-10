Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello: le nuove rivelazioni choc

Nel corso delle ultime ore il nome di Elenoire Ferruzzi è tornato ad occupare ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Ancora una volta l’ex gieffina si è scagliata duramente contro la nuova edizione del Grande Fratello e le sue parole non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello. Non è la prima volta che l’ex gieffina va contro il reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso delle ultime ore Elenoire, tramite il suo account Instagram, è andata contro il programma commentando anche il calo di ascolti della trasmissione.

Nel dettaglio, l’ex gieffina ha parlato di televoto ‘truccato’ rivelando che sarebbero gli autori a decidere tutto quello che deve succedere all’interno della casa più spiata d’Italia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ma cosa c’entra il Grande Fratello, ma che ignoranza. Il Grande Fratello per me è stato un lavoro, ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto. Ma riprenditi. Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare, dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi, sentiamo? Tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ma svegliati. È tutto pagato, anche le umiliazioni tesoro.

Come già anticipato, non è la prima volta che Elenoire Ferruzzi si scaglia contro il reality. Al momento Alfonso Signorini ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le parole rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Come avrà reagito il conduttore alle parole dell’ex gieffine? Lo scopriremo presto.